İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren polis memuru N.Ç.'nin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yelkenci hakkında "tehdit ve görevi yapmaya engel olma", İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında ise "görevi kötüye kullanma, hakaret, mobbing" suçlarından şikayetini tekrar ettiği öğrenildi.

50 DAKİKA BEKLETİLDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Polis memuru N.Ç.'nin avukatı Bilal Yurtçu, müvekkilinin verdiği ifade ile ilgili olarak durdurulan araçta bulunan kişilerin 10 dakika kimlik vermediklerini ve daha sonra telefon trafiği yaşandığını bu nedenle 20 dakika kaybedildiğini söyledi. Milli Eğitim Müdürü Yelkencinin aracının 50 dakika bekletildiği iddialarının doğru olmadığını ifade eden Yurtçu, yaşanılan olay sırasında araçta bulunan kişilerin müvekkiline tehditte bulunduklarını, daha sonra olay yerine gelen emniyet müdür yardımcısının ise müvekkiline hakarette bulunduğunu savcılıkta söylediklerini anlattı.

Yurtçu, olaydan sonra açığa alınan müvekkili ile ilgili olarak da itirazda bulunacaklarını söyledi.

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