Toprak zeminli boş araziden bugün "Aslan Yuvası"na dönüşen Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nin mazisinde gizlenmiş gerçek kahramanlar bulunuyor. Satışı gerçekleşen ve yakında taşınacak olan tesislerin camiaya nasıl kazandırıldığı ve nasıl yapıldığını araştırırken önemli isimler çıktı karşımıza. İş adamı İlyas Çakır'ın 1983 yılında Florya'daki tesisler için 20.000.000 TL verdiğini öğrendik. Arşivlerden çıkan ve 26 Haziran 1983 yılının Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir fotoğraf ve habere göre İlyas Çakır Florya'da bir müteahit olarak bizzat işin başında dururken yapılan araştırmada Çakır'ın bu parayı borç olarak değil hibe olarak verdiği ortaya çıktı. O dönemin önemli 2 müteahitinden biri olan İlyas Çakır Galatasaray Yönetimi'nde, Fenerbahçe eski başkanlarından Tahsin Kaya ise ezeli rekabetin karşı tarafındaydı.
"GALATASARAY'DA YAŞANANLARI GÖRDÜKÇE KAHROLUYORUM"
Günümüzde kulübe verilen paraların tartışıldığı, kulübün UEFA'lık olduğu bir süreç yaşanırken, geçmişte hibe yapan isimlerden İlyas Çakır'a ulaştık. Karadenizli iş adamı kurulan ilk temasta "Galatasaray'da yaşananları gördükçe kahroluyorum. Herhangi bir açıklama yapmayayım. Kırıcı bir sözün ağzımdan çıkmasını istemiyorum" diyerek röportaj talebini geri çevirdi.
"SADECE BEN DEĞİL, PROF. DR. ALİ URAS, ALP YALMAN VE BİR ÇOK KİŞİ FEDAKARLIK YAPTI"
1983-86 yıllarında Ali Uras, 1990-1992 yıllarında ise Alp Yalman Başkanlığında yöneticilik yapan Çakır, röportaj için randevu vermese de Doğan Haber Ajansı'na telefonda bazı önemli bilgiler vererek geçmişte yaşananları gün yüzüne çıkardı. Göreve gelen herkesin sarı-kırmızılı camia için katkı yapmaya çalıştığını söyleyen İlyas Çakır; "Bizler o zaman hiç esirgemedik, Galatasaray için seferber olduk. Biz göreve geldiğimizde Florya'da toprak zeminli antrenman sahası vardı. Tesisleri bizim yönetim yaptı. Araziyi Prof. Dr. Ali Uras borçlanarak aldı ve ödediler. Tesisleri de Alp Yalman dönemindeki yönetim kendi imkanları doğrultusunda yapıp ödediler. Bunu söylemeye bile utanıyorum. Biz hep kulübü düşündük. Sadece benim verdiğim parayı söylersek ayıp olur, eksik olur. Bunu dile getirmekten bile utanıyorum, karşılık beklemedik. Ali Uras, Alp Yalman, Ergün Gürsoy, rahmetli Ekrem Dürüst ve pek çok kişi destek vermiştir. Ama hiçbiri verdiği parayı geri almamıştır. Herkes hibe etmiştir. Ve bunu da kimse reklam olarak kullanmamıştır" şeklinde konuştu.
"BURAYI YAPANLARDAN BİRİ OLARAK SATILMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Telefondaki söyleşide hem üzülen hem sinirlendiği gözlenen İlyas Çakır şöyle devam ediyor: "Bugüne gelince; kötü yönetimler ve aşırı borçlandırılan Galatasarayımız maalesef bizim kazandırdığımız tesisi satarak yaşatılmak istenmektedir. Burayı yapanlardan biri olarak, satılmasına çok üzülüyorum. Adeta kahroluyorum."
"GALATASARAY'A PARA KAZANDIRACAK PROJE ÜRETEN, ENERJİK İSİMLER LAZIM"
Galatasaray'ın üretemez olduğunu, kredi de bulamadığını, bulsa da ödeyemediğini anlatan Çakır; "Bugünkü yöneticiler altyapıya gerektiği değeri vermediği için Galatasaray üretemez hale geldi ve dışarıdan oyuncular alarak paralar çarçur ediliyor. Şimdiki yöneticiler bizim yaptıklarımızı sattıkları gibi verdikleri paraları da kulübe temlik koydurarak, Galatasarayımızın geleceğini zora sokmuşlardır. Galatasaray´ın geleceği için sadece para vermek yetmez. Çünkü sürekli para verecek bir yönetici yok. Projeler üretecek ve kalıcı gelirler yaratacak beyinlere ihtiyaç vardır. Kendi işinde başarılı olmuş genç enerjik Galatasaray sevdalılarını bulup başa getirmeliyiz. Örneğin Ali Fatinoğlu. Galatasaray için projeler üretecek ve kalıcı gelirler yaratacak, Ali Fatinoğlu gibi genç, enerjik ve başarılı kişiler kulübün başına gelmeli. Proje Üretim Grubu kurarak yönetimlere önerilerde bulunuyor, Galatasaraylıları camia için seferber ediyor. Galatasaray'ın nasıl kurtulacağına dair bir dolu projesi var. Benim önerim Ali Fatinoğlu ve O'nun gibilerin hızlıca göreve getirilmeleri" diyerek sözlerini tamamladı.
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