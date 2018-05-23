Koç Holding’in kurumsal dergisi Bizden Haberler’in son sayısında Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu’nun, Koç Topluluğu’nun yıllık stratejik plan süreci başlangıç toplantısındaki konuşmasına yer verildi. Çakıroğlu burada yaptığı konuşmada, ekonomi ve siyasetteki küresel belirsizlik ortamına dikkat çekerek, yurtiçinde 1-1.5 yıllık dönemde politik gündemin yoğun olacağını ve 2019 sonrasında yurtiçi siyasi iklimin iş dünyası açısından daha sakin seyretmesinin beklendiğini vurguladı.

‘YENİ FİKİRLERE ODAKLANIYORUZ’

Levent Çakıroğlu, konuşmasında topluluk şirketleri olarak, ana işleri büyüterek mevcut varlıklardan daha fazla değer yaratmanın yanı sıra yeni iş fikirlerini hayata geçirmenin önemine işaret ederek, “Mevcut işlerimizi büyütürken yeni fikirleri hayata geçirmeye de odaklanmalıyız. Tüm süreçlerin veri bazlı karar mekanizmalarıyla yönetilmesi hedefi çerçevesinde müşteri verisini yepyeni bir değer önerisiyle ortak bir platformda yapılandırma, 2018 yılındaki en öncelikli konulardan birisi olacak” ifadelerine yer verdi.