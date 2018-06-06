Fatih’de yaşları 18’den küçük 5 çocuk, bir iş yerinin tepesinde çakmak gazı çekti. Çocukların içler acısı hali bir vatandaş cep telefonu kamerası tarafından kaydetti.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Fatih Kocamustafapaşa’da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 18 yaşından küçük 5 arkadaş, bir iş yerinin damına çıkarak çakmak gazı koklamaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya alındıklarından habersiz olan çocuklar, bir süre sonra kendilerinden geçti. İçlerinden bazıları bayılırken, çocukların bu hallerini görenlerin yürekleri burkuldu.

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