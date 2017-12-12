İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde, Savaş Şanlı’ya ait ahırdan 4 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri otomobili takibe aldı.

AA'nın haberine göre; ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkisinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y. (34) ve U.Ş. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Buradan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

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