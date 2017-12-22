ABD'nin California eyaletinde yeni yürürlüğe giren bir yasa uyarınca kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan bireylere bir seçenek daha sunulacak. Bu kişiler, doğum belgeleri ve sürücü ehliyetleri üzerinde cinsiyet bölümünde yer alan üçüncü seçeneği işaretleyebilecek. Berkeley kentinde yaşayan ve kendini üçüncü cins olarak tanımlayan bir kişi yaşadıklarını anlattı.

"KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN KADIN YA DA ERKEK OLARAK TANIMLAMADIM"

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; kendilerini üçüncü cins olarak tanımlayan bireyler, İngilizce'de dişi ve erkek için kullanılan zamirleri değil, üçüncü şahıs için kullanılan zamiri tercih ediyor. Carly Mitchell, yazdığı kitaptaki ana karakteri üçüncü cins olarak yaratmış. Karakter ne kız, ne de erkek.

Carly kız olarak ya da üçüncü cinsi seçenlerin tanımıyla, ”dişilik tahsis edilerek” doğmuş. Çocukken daha çok spor yapmayı tercih eden, oyuncak bebeklerle nadiren oynayan Carly, kendisini her iki cinsle de tanımlamadığını söylüyor: ”Kendimi hiçbir zaman kadın ya da erkek olarak tanımlamadım. Bu da birçok insanın aklını karıştıran bir durum. Hatta bazen bana karşı düşmanca davrananlar, şiddete başvuranlar oldu. Ama ben neysem oyum.”

Carly, buluğ çağındayken tıbbi nedenlerle östrojen hormonu kullanmış. Ancak daha sonra topluma uyum sağlamak için erkeklik hormonu testosteron almaya başlamış. Ancak bu, Carly'nin daha ağır bir depresyona girmesinden başka işe yaramamış.

"DOĞDUĞUNUZ BEDEN İÇİNDE RAHAT OLAMAMAK ÇOK ZOR BİR DURUM"

Carly, ”Çok zor bir durum. Doğduğunuz beden içinde rahat olamamak, kendinizi kadın ya da erkek olarak tanımlayamamak, ama toplum içinde herkesin size bununla yaşamanız gerektiğini söylediğini duymak hiç kolay değil. İnsan olmak hiç kolay değil" dedi.

36 yaşında olan Carly, spor yapmayı seven, atletik, ama aynı zamanda sanatçı duyarlılığına da sahip bir kişi. Carly gibi kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayanlar, çoğu zaman başkalarının kafasını karıştırabiliyor.

Carly, ”Havanın çok sıcak olduğu bir gün, Temmuz ya da Ağustos ayında spor salonunun havalandırma sistemi bozulmuştu. Bütün erkekler üzerlerindeki t-shirtleri çıkarıp spor yapmaya devam ediyordu. Ben de rahat etmek için üzerimi çıkardım ama olaylar birbirini izledi, polis çağrıldı ve beni çıkarı çıkardılar. Spor salonunun sahibi terbiyemi takınmadığım sürece beni almayacaklarını söyledi. Bu da aslında benden, bana verilen cinsiyete göre davranmalarını istemeleri anlamına geliyor. Ama ben kendimi kadın ya da erkek olarak kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ BİR CİNSİYETE SAHİP OLUNABİLECEK

Carly, cinsiyet tanımlamasının, iki ayrı uçtan çok bir yelpaze olduğuna inanıyor. California eyaletinde yeni yürürlüğe girecek yasa sayesinde kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan bireyler, artık üçüncü bir seçeneğe sahip olacak.

üçüncü cinsiyet

California

abd