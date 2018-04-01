Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetini yayıncı kuruluş mikrofonlarına değerlendirdi.

Sözlerine Hubocan'ın gördüğü sarı kartla başlayan Rıza Çalımbay, ''Hubocan değişikliği hücumda daha etkili olmak amacıyla yaptığımız bir değişiklikti. Hubocan'ın kartı da vardı. Bir kere Hubocan'ın öyle gereksiz bir kart görme hakkı yok, ikinciyi de görebilirdi. Onu garantiye almak için çıkardık. Maçta ilk pozisyona giren bizdik Abdülkadir'in taşıdığı topla. Beni üzen şey iyi giderken kaptırdığımız toplarla yediğimiz goller oldu. Tabii ki baskı yiyeceğimiz belliydi. Galatasaray kendi sahasında taraftarıyla birlikte baskı kuruyor. Kendileri kurmasa bile taraftar kuruyor.'' ifadelerini kullandı.