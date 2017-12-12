Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor bir üst tura çıktı.

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Maça çok önem veriyorduk. Az oynayan arkadaşları kullandık. İyi gayret gösterdiler. Ciddi oynadılar. Herkes görevini yapmaya çalıştı. O yüzden memnunuz. Bugün sadece sıkıntımız sakatımız çoktu. Hubocan'a ve Mas mecbur görev verdik. Onları da skor geldikten sonra çıkardık. Çünkü önümüzde çok kritik bir Bursaspor maçı var. İnşallah Bursaspor maçında da Uğur Demirok dönerse hiç bir sıkıntımız kalmayacak, eğer dönemez ise bir stoper sıkıntımız olacak" dedi.



Kupada bundan sonra güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, "Bugünkü galibiyeti iyi oldu. Bundan sonra güçlü takımlar çıkacak.Bunun farkındayız. Daha dikkatli şekilde gitmeye çalışacağız. Devre arasına kısa bir süre kaldı. Devre arasını da en iyi şekilde değerlendirip hem kupada hem de ligde gitmek istiyoruz. Çünkü kupada bizim iç in büyük bir hedef onun en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Rıza çalımbay

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