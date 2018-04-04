Eskişehir'de, park halindeki otomobilden müzik aletleri çalınan iki konservatuvar öğrencisi, hırsızları yakalayarak enstrümanlarını bulan polislere mini konser vererek teşekkür etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak'ta Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer'e ait park halindeki 26 GS 765 plakalı otomobilin camının kırılarak, yan flüt ve fagot enstrümanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, eşkallerini belirledikleri şüpheliler M.A. ve M.A.S'yi kısa sürede evlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, AÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ekin Özdemir'e ait 100 bin lira değerindeki müzik aletleri bulundu.
Bunun üzerine müzik enstrümanlarını teslim almaları için konservatuvar öğrencileri Ece Nur Özer ve Ekin Özdemir emniyete çağrıldı.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'nden enstrümanlarını teslim alan genç müzisyenler, polis ekiplerine mini konser vererek teşekkür etti.
"GÖZYAŞLARIMIZ SEVİNCE DÖNDÜ"
Emniyete gelen öğrenci Ece Nur Özer, yaptığı açıklamada, park halindeki aracından müzik enstrümanlarının çalındığını belirterek, ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin çalışma başlattığını söyledi.
Aracında arkadaşı Ekin Özdemir'e ait yan flütün de bulunduğunu ifade eden Özer, şunları anlattı:
"Müzik aletlerimiz bulunduğu için çok mutluyum çünkü müzik aletim çalındığında çocuğumu kaybetmiş gibi hissettim. Bizim bir nevi bu aletler ekmek teknemiz. Öğrencilik hayatımızda müzik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kentte görev yapan tüm polislere teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun herkesten. 24 saat dolmadan gözyaşlarımızı sevince döndürdüler."
"ENSTRÜMANLARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ"
Ekin Özdemir de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Genç Solistler Sınavı için arkadaşı Ece Nur Özer'in yanına Eskişehir'e geldiğini söyledi.
Araçta bulunan yan flütünün çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Arkadaşımın arabasında enstrümanlarımız ve bavulum vardı. Park halindeki araçtan müzik aletlerimizi çaldılar. Enstrümanlarımız bizim her şeyimiz. Çok üzüldük. 24 saatten daha az bir sürede, çok hızlı bir şekilde polis ekipleri zanlıları yakaladı ve müzik aletlerimizi buldu. Bu inanılmaz bir duygu. Haberi aldığım anı hayatım boyunca unutmayacağım. Bize, öğrencilik hayatımızın devamı, önümüzdeki yılların rahatlığı için yoğun çaba sarf eden polislerimize teşekkür ederim. Evimize gidip ağladık, uyuduk ancak onlar çalınan müzik aletlerimizi bulmak için uzun çaba harcadılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.