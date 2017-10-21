İstanbul’da lüks oto hırsızlığı,fıkraları aratmayan bir sonla cezaevinde bitti. Olay 13 gün önce Üsküdar’da meydana geldi. 63 yaşındaki M.B.’nin lüks otomobili, evinin önünden çalındı. Olayı araştıran Oto Hırsızlık Büro ekipleri,delillerden yola çıkarak poliste suç kaydı bulunan Erdener K.’nın (32) izine rastladı. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Erdener K., Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Baskında Mehmet Emir D. (25) ve Deniz P. (37) de gözaltına alındı.





Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis, çalınan aracın parçalanarak yedek parça haline getirildiğini, bazı parçalarının da satıldığını tespit etti. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda parçalar tek tek toplandı. Çalıntı malları satın alan 4 kişi hakkında da işlem yapıldı. M.B. ise parça parça olsa bile otomobiline kavuştu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdener K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.