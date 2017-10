'Çalıntı Dali tablosu' Lübnan'da bulundu

- EPA

İspanyol ressam Salvador Dali'nin çalındığına inanılan bir tablosu, Lübnan'da bulundu.

Bayan Reeves'in portresi olarak bilinen tabloyu satmaya çalışan dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tablonun, başkent Beyrut'taki Cola Mahallesi'nde yapılan polis soruşturması sonucu bulunduğu kaydedildi.

Lübnan Polisi, tablonun büyük olasılıkla komşu bir ülkeden çalındığını açıkladı.

Sanat Tarihçisi Lawrence Saphire Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesine yatığı açıklamada, Dali'nin "bu tür eserlerinin ciddi çalışmalar olarak görülmediğinden genelde birkaç yüz bin dolara satıldığını" söyledi.

He suggested it was one of the portraits Dali was commissioned to do of high society ladies when he was in America.

Dali uzmanı Nicolas Descharnes, tablonun 1986 - 1997 arasında birkaç kez açık arttırmada satıldığını belirtti.

Her iki uzman da Lübsnan'da bulunan tablonun hakiki olup olmadığı hakkında bir yorum yapmadı.