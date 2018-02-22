Edgar Degas’ın tablosu bir bagajda bulundu

19. Yüzyıl Fransız resminin önde gelen isimlerinden Edgar Degas’ın 2009’da çalınan “Korocular” adlı tablosu, bir otobüsün bagajında bulundu. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Paris’in Seine-et-Marne bölgesindeki gümrük kontrolü sırasında, memurlar otobüsün bagajında fark ettikleri gizli bir bölmeye konulmuş tabloyla karşılaştı.

Orsay Müzesi, tablonun orijinal olup olmadığını kontrol için bölgeye uzmanlarını gönderdi. Tablonun en az 800 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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