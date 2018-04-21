Günlük yaşamın temposu ve yoğun çalışma koşulları, çalışan anne babaların çocuklarıyla kurdukları iletişim ve geçirdikleri vakitle ilgili ilginç sonuçları da ortaya koydu. DORinsight’ın yaptığı, “Çalışan Anne Babaların Çocuklarıyla İletişimi Araştırması”na göre çalışan ebeveynlerin beşte birinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği günlük süre 2 saati bulamıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çocuklarla beraber ne kadar vakit geçirildiğini ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 19’u günde 0-2 saat, yüzde 38’i 2-4 saat, yüzde 42’si ise 4 saatten fazla vakit geçirme imkânları olduğunu söyledi.

“Çocuğunuzla hafta sonu aktivitesi yapıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 71’i “Çocuk parkında zaman geçiriyoruz” , yüzde 59’u “Evde beraber oyun oynayarak vakit geçiriyoruz”, yüzde 45’i “AVM’ye gidiyoruz”, yüzde 30’u “Evet, mutlaka sinema, tiyatro vb. etkinliklere gidiyoruz” yanıtını verdi.

Farklı sosyoekonomik grupları temsilen 300 kişinin katıldığı ankette, “Gün içerisinde çocuğunuza kim bakıyor?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si “Büyükanne/büyükbaba ilgileniyor” yanıtını verirken, yüzde 12’si “Bakıcısı ilgileniyor”, yüzde 36’sı ise “Kreşte/okulda kalıyor” diye cevap verdi.

ÜÇTE BİRİ ‘YOKSUN’

Betam’ın araştırmasına göre Türkiye’de her 3 çocuktan biri (7.5 milyon çocuk) şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor.

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