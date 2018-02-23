Çalışan başına kar rekoru Akbank'ın

AA muhabiri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerini baz alarak Türkiye'de aktif toplamı en yüksek ilk 10 bankanın konsolide olmayan mali tablolarına göre çalışan başına düşen net kar tutarlarını hesapladı.

Buna göre aktif büyüklükte 316 milyar 31 milyon lira ile Türkiye 4'üncüsü olan Akbank, 2017 yılında kişi başına ortalama 435 bin lira net kar elde etti.

Toplam istihdam sayısı 2017 sonu itibarıyla 13 bin 884 kişi olan banka aynı dönemde 6 milyar 39 milyon lira net kar açıkladı. Bu verilere göre Akbank, 2017'de en büyük 10 banka arasında çalışan başına kar rekorunun sahibi oldu. Akbank 2016 yılında da 327 bin liralık çalışan başına net karla ilk sırada yer almıştı.

Çalışan başına düşen ortalama net kar 246 bin lira

Çalışan başına düşen kar rakamında zirvenin sahibi olan Akbank'ın hemen ardından özel bankalar arasında geçen yıl en fazla kar elde eden Garanti Bankası geldi. Garanti'nin çalışan başına düşen net karı ortalama 337 bin lira oldu. Bankanın aktif toplamı 325 milyar 232 milyon lira, çalışan sayısı 18 bin 850 kişi, açıkladığı net kar tutarı ise 6 milyar 344 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankası konumundaki Ziraat Bankası, ortalama 323 bin liralık çalışan başına net kar rakamı ile listede 3'üncü sırada yer aldı.

Ziraat Bankası'nın 2017'de aktif büyüklüğü 434 milyar 275 milyon lira, net karı 7 milyar 940 milyon lira, çalışan sayısı 24 in 554 kişi seviyesinde bulunuyordu.

Listede 4'üncü sırada yer alan VakıfBank'ın çalışan başına kar rakamı 231 bin lira oldu. VakıfBank, geçen yıl 3 milyar 723 bin lira net kar elde etmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla 24 bin 868 kişi ile en fazla istihdam sağlayan banka olan İş Bankası ise 213 bin liralık çalışan başına net kar ile listede 5'inci sırada yer aldı. Aktif toplamda Türkiye'nin en büyük 2'nci bankası olan İş Bankası, 5 milyar 308 milyon lira net kar açıklamıştı.

Aktif toplam açısından ilk on içerisindeki bankalar değerlendirildiğinde çalışan başına en az karı olan banka 113 bin lira ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) oldu. Bu bankayı 134 bin liralık çalışan başına net kar ile QNB Finansbank, 153 bin lira ile DenizBank, 201 bin lira ile Yapı Kredi ve 209 bin lira ile Halkbank takip etti.

10 bankanın aktif toplamı 2,6 trilyon lirayı geçerken, bu bankaların açıkladıkları net kar tutarı 41 milyar 246 milyon lira, çalışan sayıları 167 bin 776, çalışan başına düşen ortalama net kar da 246 bin lira olarak gerçekleşti.