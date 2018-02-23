Çalışan başına kar rekoru Akbank'ın

AA muhabiri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerini baz alarak Türkiye'de aktif toplamı en yüksek ilk 10 bankanın konsolide olmayan mali tablolarına göre çalışan başına düşen net kar tutarlarını hesapladı.
Buna göre aktif büyüklükte 316 milyar 31 milyon lira ile Türkiye 4'üncüsü olan Akbank, 2017 yılında kişi başına ortalama 435 bin lira net kar elde etti.
Toplam istihdam sayısı 2017 sonu itibarıyla 13 bin 884 kişi olan banka aynı dönemde 6 milyar 39 milyon lira net kar açıkladı. Bu verilere göre Akbank, 2017'de en büyük 10 banka arasında çalışan başına kar rekorunun sahibi oldu. Akbank 2016 yılında da 327 bin liralık çalışan başına net karla ilk sırada yer almıştı.
Çalışan başına düşen ortalama net kar 246 bin lira
Çalışan başına düşen kar rakamında zirvenin sahibi olan Akbank'ın hemen ardından özel bankalar arasında geçen yıl en fazla kar elde eden Garanti Bankası geldi. Garanti'nin çalışan başına düşen net karı ortalama 337 bin lira oldu. Bankanın aktif toplamı 325 milyar 232 milyon lira, çalışan sayısı 18 bin 850 kişi, açıkladığı net kar tutarı ise 6 milyar 344 milyon lira olarak gerçekleşmişti.
Türkiye'nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankası konumundaki Ziraat Bankası, ortalama 323 bin liralık çalışan başına net kar rakamı ile listede 3'üncü sırada yer aldı.
Ziraat Bankası'nın 2017'de aktif büyüklüğü 434 milyar 275 milyon lira, net karı 7 milyar 940 milyon lira, çalışan sayısı 24 in 554 kişi seviyesinde bulunuyordu.
Listede 4'üncü sırada yer alan VakıfBank'ın çalışan başına kar rakamı 231 bin lira oldu. VakıfBank, geçen yıl 3 milyar 723 bin lira net kar elde etmişti.
Geçen yıl sonu itibarıyla 24 bin 868 kişi ile en fazla istihdam sağlayan banka olan İş Bankası ise 213 bin liralık çalışan başına net kar ile listede 5'inci sırada yer aldı. Aktif toplamda Türkiye'nin en büyük 2'nci bankası olan İş Bankası, 5 milyar 308 milyon lira net kar açıklamıştı.
Aktif toplam açısından ilk on içerisindeki bankalar değerlendirildiğinde çalışan başına en az karı olan banka 113 bin lira ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) oldu. Bu bankayı 134 bin liralık çalışan başına net kar ile QNB Finansbank, 153 bin lira ile DenizBank, 201 bin lira ile Yapı Kredi ve 209 bin lira ile Halkbank takip etti.
10 bankanın aktif toplamı 2,6 trilyon lirayı geçerken, bu bankaların açıkladıkları net kar tutarı 41 milyar 246 milyon lira, çalışan sayıları 167 bin 776, çalışan başına düşen ortalama net kar da 246 bin lira olarak gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.