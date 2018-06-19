Emekli olunduktan sonra çalışma hayatına devam edilebilmektedir. Yalnızca malulen emekli olanlar iş hayatlarına devam edemezler. Zaten çalışamadıkları için erken emeklilik hakkından faydalanırlar. Normal olarak emekli olanlar aynı işyerinde ya da farklı işyerinde çalışmaya devam edebilirler. Aynı çalışılan dönemde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışan bildirilmelidir. Sigorta primi dolan emekliler bu nedenle hep SGK ile ilişkilerinin emeklilikle kesildiğini sanır. Ancak emekli olduktan sonra çalışanlar yeniden SGK'lı olur. Peki emekli olduktan sonra çalışanların maaşlarından kesinti yapılır mı?

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

Emekli olduktan sonra çalışanları en çok tedirgin eden konulardan biri maaş kesintileridir. Emeklilik sonrası çalışanlar yine SGK'ya bağlı olarak çalışmak zorundadırlar. Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatı uyarınca, nereden emekli olursa olsun, emekli olduktan sonra SSK’lı olarak işe girenlerin emekli aylıklarından kesinti olmaz. 2016 yılında emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylıklarından alınan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırılmıştır. O dönemde SGK tarafından Anadolu Ajansı'na yapılan açıklama şöyle denildi;

"Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylıklarından alınan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırıldı. Buna göre, 4/a (SSK-hizmet akdiyle çalışanlar), 4/b (Bağkur-kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı-kamu görevlileri) kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle aylıklarından SGDP kesintisi yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıkları 29 Ocak 2016 itibarıyla sonlandırılacak. Bu çerçevede, 4/a ve 4/b kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk edecek SGDP Mart/2016 dönemi aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacak. 4/c kapsamında emekli aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden SGDP Şubat/2016 aylıklarından peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmayacak."