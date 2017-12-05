Taşerona kadroda son dakika: Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun NTV'ye verdiği özel röportajda taşeron düzenlemesinin ayrıntıları ele alındı.

Sarıeroğlu, ''450 bin taşeron şartsız direkt kadroya alınacak. Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay uzayacak. Maaş ve sosyal hak kaybı olmayacak''. dedi.

ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞANLAR DA BU KAPSAMDA

Bakan Sarıeroğlu, ''Uzun süredir çalışıyoruz, emekçilerin hakkını ve hukukunu koruyacak iyi bir düzenleme yapmanın gururunu yaşıyorum. 450 bin taşeron şartsız direkt kadroya alınacak. Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay uzayacak. BİT'lerdeki taşeronlar kadrolu işçi olacak. Sözleşmeleri askıda olanları da kapsıyor. Taşeron şirketlerden devir şeklinde alacağız. Geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte devirler gerçekleşecek. Ücret dahil mevcut şartlarla devirler sağlanacak. Yeni bir statü getirmedik. İşçi olarak istihdamları gerçekleşecek. En kısa sürede geçişi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 3 ay içerisinde çalışmayı tamamlamak. Şehir hastanelerinde çalışanlar da bu kapsamda.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, ''Temiz bir çalışma olsun istedik. İnşallah bu hissedilmiştir diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli istihdam seferliliği; temel öncelikli konularımızdan biri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve iş verenlerin desteğiyle yürütülüyor.'' dedi.

YENİ BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK

Bakan Sarıeroğlu sözlerine şöyle devam etti:

''İşsizlik oranalarını düşüreceğiz dedik. ihracat rakamlarımıza bakıyoruz. Rekor seviyeye gelmiş durumda. Taşeron çalışmasıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Yeni bir yol haritası hazırladık. Bugün ilgili bakanlıktan arkadaşlarımı geldi. Kapsamlı bir çalışma yaptılar. Güçlü hedeflerle performanslarımızı ileri götürecek bir çalışma içerisinde olacağız. Sadece bir açıklama ile bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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