Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: Taşeron çalışanlara yönelik düzenleme haftaya Meclis'e gönderilecek

Sarıeroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, taşeron işçilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron olarak çalışan emekçi kardeşlerimizle ilgili çalışmamız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda son aşamaya geldi. İnşallah bir hafta içerisinde TBMM'ye göndereceğiz." ifadesini kullandı.

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) November 29, 2017

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu

TAŞERON

Taşeron çalışanlara yönelik

Meclis

son dakika