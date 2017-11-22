Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atama kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Talha Karakurt atandı.

Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

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