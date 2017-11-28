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Çalışmaya giden anne-babalarını özlediler, otobüsün altında 80 km gittiler

Çin'de başka bir eyalete çalışmaya giden anne-babalarını görmek için bir otobüsün altına gizlenerek 80 kilometre yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yarattı.

28.11.2017 - 08:56 | Güncelleme:

Çin'de başka bir eyalete çalışmaya giden anne-babalarını görmek için bir otobüsün altına gizlenerek 80 kilometre yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Guangşi eyaletinin yoksul bir köyünde yaşayan ve 23 Kasım'da polise kayıp oldukları bildirilen sekiz ve dokuz yaşlarındaki kardeşler aynı gün bir otobüs garajında bulundu ve yakınlarına teslim edildi.

Çin'de yayımlanan Southern Morning Post gazetesine göre, çocuklar çok zayıf olduğu için otobüsün altında sığabildi.

Adları açıklanmayan çocuklar anne ve babalarını özledikleri için yüzlerce kilometre uzaklıktaki Guangdon eyaletine gitmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukların videosu, Çin'in Twitter'i olarak bilinen Sina Weibo'da binlerce kez paylaşıldı. Birçok kişi fotoğrafları "iç parçalayıcı" olarak niteledi.

Bir Weibo kullanıcısı "Çin'de çocuk yaşta ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda çocuk var" derken, başka bir kullanıcı durumu "trajedi" olarak tanımladı ve geride bırakılan çocuklara sahip çıkılması gerektiğini yazdı.

Çin'de kırsal kesimde yaşayan on milyonlarca insan, ailelerini arkada bırakarak çalışmak için büyük kentlere gidiyor.

Bu anne-babaların çocukları genellikle büyükannelerinin yanında ya da yalnız yaşıyor.

Otobüsün altına saklanan çocukların ise yatılı okula verildikleri belirtiliyor.

- Getty Images
Çin'de kırsal kesimde yaşayan milyonlarca aile çocuklarını geride bırakarak büyük kentlere çalışmaya gidiyor.

Çin hükümeti 2020 yılına kadar bireysel yoksulluğu bitirme taahhüdünde bulunmuştu.

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BBC TÜRKÇE

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