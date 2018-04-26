Mersin'in Tarsus ilçesinde bir barda çalışan Mesut S. iddiaya göre, bıçakla öldürdüğü işyeri sahibi İbrahim Ateş'in cesedini keserle 5 parçaya bölerek, poşetlerle depoya koydu. Katil zanlısı, İbrahim Ateş'in cep telefonundan eşi Ümmügülsüm Ateş'e "Ben iş için Ankara'ya gidiyorum. Kasayı Mesut'a teslim edin ve sadece ona güvenin" şeklinde mesaj attı. Cep telefonunu aramasına rağmen eşine ulaşamayan kadının başvurusu üzerine korkunç cinayet ortaya çıkarken zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde bar sahibi İbrahim Ateş, yanında çalışan 30 yaşındaki Mesut S. tarafından öldürüldü. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen 46 yaşındaki İbrahim Ateş ile Mesut S. dün sabah kimsenin olmadığı esnada barın üst kartında yer alan yatakhanede tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mesut S., İbrahim Ateş'i bıçaklayarak öldürdü ve cesedi 5 parçaya ayırdı. Başı gövdesinden ayrılan cesedin parçalarını 3 poşete koyan Mesut S., evin merdiven altındaki depo olarak kullanılan boşluğa sakladı. İddiaya göre olayın ardından İbrahim Ateş'in cep telefonunu alan Mesut S., öldürdüğü adamın eşi Ümmügülsüm Ateş'e "Ben iş için Ankara'ya gidiyorum. Kasayı Mesut'a teslim edin ve sadece ona güvenin" şeklinde mesaj attı.
CİNAYET SUÇUNDAN 11 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ
Tüm aramalarına rağmen eşine ulaşamayınca durumdan şüphelenen Ümmügülsüm Ateş, polise başvurarak kocasının hayatından endişe ettiğini söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen polis İbrahim Ateş'in sahibi olduğu bar ve üst katındaki evde arama yaptı. Aramada Ateş'in cesedi parçalanmış halde poşetler içinde bulundu. Olayın ardından firar eden Mesut S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, cinayet suçundan 11 yıl yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.
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