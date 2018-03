Call of Duty serisinin yeni oyunu uzun zamandır konuşuluyordu. Söylentilere daha fazla izin vermek istemeyen Treyarch ve Activision ikilisi, bir açıklama yaparak serinin yeni oyunu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre 2018 senesinde karşımıza çıkacak olan oyun, Call of Duty: Black Ops 4 adıyla hayranlarıyla buluşacak. 17 Mayıs 2018 tarihinde tam kapsamlı bir lansman ile oyun severlere tanıtılacak olan Call of Duty: Black Ops 4, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 12 Ekim 2018 tarihinde satışa çıkacak.