Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2 söylentileri, son günlerde iyice arttı. Çıkış tarihi olarak ilk etapta 2019 işaret edilen oyun için artık yeni bir tarih veriliyor. İddialara göre içinde bulunduğumuz nisan ayında Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2, PS4 ve XOne için satışa sunulacak.

Call of Duty serisinin en başarılı oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yeni nesil konsollar için grafik güncellemesiyle gelecek hali olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2 için adeta geri sayım başladı. Zira IGN Italya'nın verdiği tarihe göre 30 Nisan'da yeni oyun dijital olarak yayınlanacak ve fiyatı da 17,45 dolar olacak.

Söylentiler kesinlik taşıyor mu henüz belli değil zira Activision cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı fakat çıkış tarihine 20 gün kalan bir oyun için tanıtımların ve reklamların çıkması an meselesi gibi gözüküyor.