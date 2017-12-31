The Verge sitesinin yer verdiği habere göre 28 yaşındaki erkek, iki oyun tutkunu tarafından düzenlenen kötü şakanın kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde 1.5 dolar bahisle Call of Duty maçı yapan iki oyuncunun bu maçın ardından birbirleriyle tartışmaya başlaması üzerine iki taraf arasındaki anlaşmazlık, sahte bir SWAT ekibini çağırmaya ve sonra da 28 yaşındaki Kansaslı bir adamın ölümüne yol açmasıyla son buldu.



Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston, yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Livingston'a göre birileri polis departmanına telefon ederek, bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşini rehin tuttuğunu bildirdi. Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen erkeği vurarak öldürdü.

Medyaya yansıyan haberlerde, olayda iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Bağımsız gazetecilik yapan Brian Krebs olayı araştırdıktan sonra oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiğini, ikinci kişininse kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını açıklığa kavuşturdu.

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