Call of Duty: WW2'nin PC beta'sı başlıyor

Call of Duty serisinin yeni oyunu WW2, bir süre önce yeni nesil konsollarda beta sürecindeydi. Şimdi de sıra PC'ye geliyor. Yayıncı firma Activision, Call of Duty WW2'nin multiplayer beta'sının 29 Eylül'de başlayacağını ve 2 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu. Beta'ya Steam üzerinden isteyen herkes katılabilecek.

Ayrıca firma, beta için gerekli PC sistem gereksinimlerini de yayınladı. İşte beklenen oyunu oynamak isteyenler için sisteminde en az bulunması gerekenler;

Windows 7 64-Bit işletim sistemi

Intel Core i3 3225 ya da eş değer işlemci

8 GB RAM

25 GB boş disk alanı

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

ya da daha iyi bir ekran kartı.

Böyle bakınca minimum değerlerde oynamak için çılgın bir sisteme sahip olmak gerekmediğini görüyoruz. Call of Duty WW2'nin tam sürümü 3 Kasım'da satışa sunulacak.

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