Psikiyatri Uzmanı Nurettin Kargı, "Çalma hastalığı, kleptomani daha çok kadınlarda görülür. Çalmadan bu hastalar bir türlü rahatlayamaz" dedi.

HIRSIZLIKTAN PİŞMANLIK DUYABİLİRLER

Kargı, 'kleptomani' adı verilen çalma hastalığı hakkında açıklamada bulundu. Çalma hastalığının zengin kişilerde ve kadınlarda göründüğünü belirten Kargı, "Bizim tıpta kleptomani olarak adlandırdığımız bir durum. Aslında bu kişilerin maddi durumları iyi olduğu halde çalma dürtüsü ağır basıyor. Çalma olayından önce hasta stresli, kaygılı ve endişeli olur. Arzu ettiği şeyi ya da küçük bir maddeyi, eşyayı çaldığı zaman o dönem için bir rahatlama olur. Fakat arkasından yaptığı hırsızlıktan pişmanlık duyup depresyon gibi durumlarla karşılaşabilir. Almış oldukları maddeyi de geri getirdikleri, geri koydukları da görülmektedir.

EN ÇOK KADINLARDA GÖRÜLÜYOR

Bu hastalık dürtü kontrol bozukluğu çerçevesinde değerlendirilen bir bozukluktur. Daha çok kadınlarda görülür. Ergenlik dönemi ya da 30 yaş civarında sık gördüğümüz bir durum. Tıpta sık rastlanan bir durum olmayıp ilaçla tedavisi mümkündür. Antidepresan ve psikoterapik yaklaşımlarla bu kişilerin tedavisinde yararlanılır. Dirençli bir rahatsızlıktır, çalmadan bu hastalar bir türlü rahatlayamaz. Bu hastalar zengin kişilerdir ve maddi kaygısı yoktur. Bu hastalar maddi değeri pek fazla olmayan küçük şeyler çalar" ifadelerini kullandı.

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