Gazete Habertürk'ün haberine göre Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Ligde Aytemiz Alanya karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan Trabzon’da gözler 24. haftada iç sahada oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

Stadın mutlaka dolması gerektiğini belirten Çalımbay, “Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynadığımız maçlarda tribünler doluydu. Aynısını Beşiktaş’a karşı da yapmak zorundayız. 12. adam yanımızda olursa bu mücadeleden 3 puan alırız” dedi. Deneyimli teknik adam ayrıca, Beşiktaş’ın kanat organizasyonları ve duran topları çok iyi değerlendirdiğine de işaret ederek, “F.Bahçe karşısında Talisca ve Pepe yoktu ama bize karşı oynayacaklar. Kısacası zorlu bir 90 dakika bizleri bekliyor olacak. Rakibimizle ligin ilk yarısında İstanbul’da 2-2 berabere kalmıştık. Her şeye rağmen rövanştan galip ayrılabiliriz. Yeter ki şehrimiz tek yumruk olsun” ifadelerini kullandı.

''DURUMLARI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR''

Kurmaylarıyla Beşiktaş’ın derbideki performansını değerlendiren Rıza Çalımbay, şöyle konuştu: “Beşiktaş mükemmel bir takım. F.Bahçe derbisinin ikinci yarısında harika oynadılar. Orta sahaları çok güçlü... Bir 90 dakika daha olsa oynayacak havaları vardı. B.Münih’e karşı farklı mağlup olmalarına karşın moral ve motivasyon kaybına hiç uğramadılar. Önemli bir galibiyet aldılar. Beşiktaş’ın şampiyonluğa oynuyor olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Haftaya çok önemli bir maç oynayacağız.”