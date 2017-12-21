Cam filmi, Avrupa Birliği kriterlerinde olacak

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş, cam filmi düzenlemesiyle ilgili Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bakırtaş, cam filmi konusunda yaptığı açıklamada "Biz Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu olarak 2013 yılından beri mesleki yeterlilik kurumuyla çalışmalarımız devam etmekte. Dolayısıyla bu konu hakkında tek yetkilendirilmiş kuruluşuz. 2018 yılında da tüm çalışanlarımızı belgelendirmeye başlayacağız. Bu konu ziyadesiyle kamuoyunu meşgul etti, dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade bizleri memnun etti. Burada 5 milyon insanın mağduriyetinin de önüne geçildi. Sayın İçişleri Bakanımız gerekli talimatı verdi, ilgili bakanlıklar bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Nihai kararı sayın Başbakanımız verecektir. Yakın zamanda sayın Başbakanımızdan konuyla ilgili açıklama bekliyoruz.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne cam filmi konusuyla ilgili gerekli teknik destekleri verdik. Özellikle mobese kameralarının görüntü alması için çok önemli bir konu. Dolayısıyla emniyetin görüntü alabileceği şekilde cam filminin serbest olmasını bekliyoruz. Bu konuda da yakın zamanda sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamadan sonra konu netliğe kavuşacaktır. Kamuoyunda olan haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Şimdilik arka camda serbest, yüzde 70 oranında serbest gibi haberlere itibar etmeyiniz. Avrupa Birliği kriterleri göz önünde bulundurulacak. Koyu ton camlar için de çalışmalar yapılıyor. Bunların tamamı göz önünde bulundurularak zaten bir karar verilecek, biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.

Cam filmi aslında Çin'de bile uygulandı, devletin destekleri var. Cam filminin enerjiye sunduğu katkıdan dolayı ve aslında güneş gözlüğü gibi düşünebiliriz. Kaliteli cam filmleri hem klima ve yakıt tasarrufu olarak düşünebiliriz. Güneşin UV ışınlarını kestiği için sağlığa olumlu yönde katkı verir. Ancak kaliteli olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

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