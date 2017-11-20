Cam filmi serbest mi? Cam filmi yasağı kalktı mı? İşte cam filmi yasağında son durum

Araç sahiplerinin büyük merakla takip ettiği cam filmi yasağı konusundaki son gelişmeler de heyecanla araştırılıyor. Ceza yemeden cam filmi kullanmak isteyen veya aracında cam filmi kullanmanın yasak olup olmadığını araştıran sürücüler, "cam filmi serbest mi?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" aramasını yapıyor. İşte cam filmi yasağı konusundaki son gelişmeler ve açıklamalar.

CAM FİLMİ SERBEST Mİ? YASAK KALKTI MI?

Sürücülerin son zamanlarda en çok merak ettiği konulardan olan cam filmi yasağı konusu, akıllarda soru işaretleri yaratmış durumda. Cam filmi kullanımının yasak olup olmadığını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde de "cam filmi serbest mi?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" aramasını yapıyor. İşte cam filmi konusundaki son gelişmeler...

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili "Cam filminde Emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak" dedi.

Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan 'cam filmi' konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmi yasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık. Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olar 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı. Bakan Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN CAM FİLMİ ELEŞTİRİSİ

Bu durumu en net ortaya koyan olayın 5,5 milyon araç sahibinin karşılaştığı cam filmi olayı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bir yönetmelikle binlerce sürücünün cam filmi taktırdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, aynı hükümetin bir yönetmelikle cam filmini yasakladığını belirterek, "Siz hükümet değil misiniz? Bu doğrudur dediniz. Ne oldu da ertesi gün 427 lira ceza keseceğim dediniz. Söküm parası 150 lira. Sen cebinden mi ödüyorsun, vatandaşın cebinden alıyorsun. Tepki gelince bakan açıklama yapıyor, 'ceza yazdırmayı kaldırdık' diye. Peki ödeyenler ne olacak? Onların parasını iade ediyor musunuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilmiyor, savruluyor." görüşünü paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN CAM FİLMİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesine ilişkin, "Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek, bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim." dedi.

Bakan Soylu, 10 Kasım'da A Haber canlı yayınında katıldığı programda açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesildiği hatırlatılarak, "Size gelen bir talimat var mı? Yasak devam ediyor mu?" sorusu üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Direkt bana bir talimatı oldu. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Araç camlarının renklendirilmesinin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesine göre yasak olduğunu anlatan Soylu, ilgili madde gereğince yasağın 20 yıldır sürdüğünü belirtti.

Soylu, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un, olay yerinden kaçarken kullandığı aracın "renkli camlı" olması nedeniyle görülemeden olay yerinden uzaklaştığını anımsattı.

Güvenpark'taki terör saldırısında kullanılan aracın ön camının renkli olduğunu gösteren görseli paylaşan Soylu, cam filmi bulunan araçlardaki şüphelilerin kameralardan tespit imkanının güçlüğüne işaret etti.

İzmir Çiğli'de okul servis aracında unutulduğu iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in vefat etmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldiğini hatırlatan Soylu, ilk olarak öğrenci servislerindeki cam filmlerinin kaldırılması uygulamasına başladıklarını belirtti.

Soylu, araçlardaki cam filmine ilişkin trafikteki uygulamanın nasıl olacağı, araç muayene istasyonlarındaki denetlenmenin nasıl yapılacağıyla ilgili çalışma yapıldığını, kısa süre içinde uygulamaya geçirileceğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Buna ait serbestiyet sağlanacak ama belli standartla serbestiyete yönelik çalışmayı arz edeceğiz. Bu konudaki çalışmamızı ortaya koyacağız. Onun ötesinden de bunu hükümetimizle de konuşup hemen uygulamaya sokacağız. Çünkü aynı metodu, okul servis araçlarındaki standartların nasıl tekrar sağlanabileceği konusunda uyguladık. Hem Avrupa Birliği standartlarıyla uygun hale gelmiş olacak hem de bizim özellikle terör ve güvenlik konularında." diye konuştu.

Cam filmi yasağına uymayan araçlara cezaları 8-10 gündür tamamen kestiklerini aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konuda, bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yani 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar artık kesilmeyecek diye talimat verdim. Ama şöyle bir sıkıntımız var; Siz de Ankara'da yaşıyorsunuz, ben de Ankara yaşıyorum. İstanbul'da yaşayanlar da var. Bir hafta önce Ankara'da bir uygulama yaptık. Bu uygulamadan mütevellit böyle bir şey oldu. Bir günlük bir uygulamaydı. Orada şunu yaptık biz, biliyorsunuz ki bu abartılı egzozlar var. Gecenin 02.00'sinde evde uyurken, caddenin ortasında sürat yapıp herkesin uyanmasına sebebiyet teşkil edecek araçların, standardın çok ötesinde modifiye edilmesinden kaynaklanan sıkıntılar söz konusu."

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