Cam filmi serbest mi? Cam filmi yasağı son durum ne?

Cam filmi yasağının uygulanmasının ardından yasağın kaldırılmasına ilişkin tepkiler ortaya koyulmuş ve ardından hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den açıklamalar gelmişti. Şimdi ise araç sahipleri merakla cam filmi kullanımının serbest olup olmadığını araştırıyor. Peki cam filmi sebest mi? Cam filmi yasağında son durum ne? İşte gelişmeler...

CAM FİLMİ SERBEST Mİ OLDU?

Aracında cam filmi kullanan veya cam filmi taktırmak isteyen ve ceza yemek istemeyen vatandaşların yakından takip ettiği cam filmi yasağı konusu, akıllarda soru işaretleri yaratmış durumda. Cam filmi yasağına gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermiş ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklama yapmıştı.

Cam filmi yasağıyla ilgili bugün konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim. Sanki serbestti yasak getiriyorduk. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Dün de buna benzer bir açıklama yapan Bakan Özlü, "Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak." ifadelerini kullanmıştı.

CAM FİLMLERİNE LİMİT GELİYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili "Cam filminde Emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak" dedi.

Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan 'cam filmi' konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmiyasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık.

Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olunca 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz" dedi.



Bakan Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU CAM FİLMİ YASAĞI İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesine ilişkin, "Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek, bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim." dedi.

Bakan Soylu, A Haber canlı yayınında katıldığı programda açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesildiği hatırlatılarak, "Size gelen bir talimat var mı? Yasak devam ediyor mu?" sorusu üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Direkt bana bir talimatı oldu. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Araç camlarının renklendirilmesinin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesine göre yasak olduğunu anlatan Soylu, ilgili madde gereğince yasağın 20 yıldır sürdüğünü belirtti.

Soylu, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un, olay yerinden kaçarken kullandığı aracın "renkli camlı" olması nedeniyle görülemeden olay yerinden uzaklaştığını anımsattı.

Güvenpark'taki terör saldırısında kullanılan aracın ön camının renkli olduğunu gösteren görseli paylaşan Soylu, cam filmi bulunan araçlardaki şüphelilerin kameralardan tespit imkanının güçlüğüne işaret etti.

İzmir Çiğli'de okul servis aracında unutulduğu iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in vefat etmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldiğini hatırlatan Soylu, ilk olarak öğrenci servislerindeki cam filmlerinin kaldırılması uygulamasına başladıklarını belirtti.

Cam filmi

cam filmi serbest mi

cam filmi yasağı

Cam filmi yasağı son durum

Cam filmi yasağı kalktı mı

süleyman soylu

faruk özlü