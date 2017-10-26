Cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi konusunda son gelişme

Birçok araçta kullanılan ve çeşitli renkleri olan cam filmi için tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler dahilinde vatandaşlar büyük merakla "cam filmi yasaklandı mı?" diye araştırmaya başladı. Peki cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı? İşte cam filmi konusundaki son gelişmeler...

CAM FİLMİ YASAKLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlardaki cam filmi kullanımı yeniden yasaklandı ve cam filminin kullanıldığı araçlara ceza uygulanacağı resmi olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.

TOBFED GENEL BAŞKANI SERKAN BAKIRTAŞ'TAN CAM FİLMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyetler yaratacağını ileri sürerek, bu konuda yasal girişim başlatacaklarını bildirdi.

Bakırtaş, cam filminin birçok faydası bulunduğunu, pek çok ülkede araçlara cam filmi taktırmanın teşvik edildiğini kaydetti.

Yasağın çözüm olmayacağını kaydeden Bakırtaş, "İlgili bakanlığın 26 Ekim 2016'da yayımlanan yönetmeliğinde serbest bırakılan cam filmi, yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı için bugün itibarıyla iptal edildi. Bu iptal, beraberinde pek çok mağduriyet getirecektir. Sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanın işsiz kalması, tüketicilerin araçlarındaki cam filmi yüzünden ceza ödemesi, insanların ciddi sağlık ve güvenlik problemiyle karşı karşıya kalması bunlardan en önemlisi." ifadelerini kullandı.

Getirilen yasaklamanın işin teknik boyutlarının bilinmemesinden kaynaklandığını savunan Bakırtaş, şu bilgileri verdi:

"Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu camfilmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır." esas alınacağı belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ'NDEN CAM FİLMİ KARARINA TEPKİ

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve yönetmeliğe göre standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılması mümkün hale getirilmişken, cam filmlerinin tekrar yasaklanmasına tepki gösterdi.

Arabasında cam filmi bulunan çok sayıdaki araç sahibinin yasağın tekrar getirilmesi yüzünden mağdur olacağına işaret eden TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, DHA´ya yaptığı açıklamada, "Şimdi pek çok araç sahibi cezalarla karşılaşacak, araçlarının muayenelerini yaptıramayacağı gibi trafikten de men edilebilecek. Oysa ortaya çıkan durum, kamu otoritesinin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklanmış, cam filminin ışık geçirgenliği ölçmek hususunda teknik alt yapıyı oluşturamayanlar faturayı tüketiciye kesmiştir." dedi.

Vatandaşın aracında uyulması istenilen kurallara önce resmi araçların uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, "Pek çok resmi aracın camları içini hiç göstermeyen koyulukta film ile kaplı. Tüketiciler ise izin verilen ışık geçirgenliğine uygun film kaplatmış olduğu arabasının camı yüzünden harcadığı paranın boşa gitmesi yanında, bir de ceza müeyyidesiyle karşı karşıya kaldı. Üstelik aracın muayenesinin yapılmaması ve trafikten men edilerek bağlanması da söz konusudur. Yaz boz tahtasına dönen mevzuat derhal düzeltilmeli, çıplak gözle bile fark edilen, camları aracın içini hiç göstermeyen koyu film kaplı otomobillerin sürücülerine müdahale edilmeli, kurallara uygun cam filmi kaplatmış tüketicilerin üzerinden haksız ceza riski kaldırılmalıdır. Oto camlarında ışık geçirgenliği ölçme sistemi kurulmadı ve tüketici mağdur edildi." dedi.

Yapılan açıklamalara bakıldığında devam eden cam filmi yasağı konusu bir süre daha otomobil sahibi olan vatandaşların gündeminde olacak. Cam filmi yasağının kaldırılmasını isteyen birçok vatandaş, cam filmi kullanımının yararlarından ve güvenlik açısından faydasından bahsediyor.

SOSYAL MEDYADA CAM FİLMİ YASAĞINA TEPKİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan cam filmi yasağına tepki gösteren otomobil sahipleri, cam filmi yasağıyla ilgili şikayetlerini tweet atarak dile getirdi. İşte sosyal medyada cam filmi yasağı ile ilgili atılan bazı tweetler...

"Birkaç ay önce arabalara cam filmi yaptırabilirsiniz diye bangır bangır yayınlandı televizyonlarda şimdi bangır bangır ceza kesiliyor."

"Cam filmi hafif kusur olarak geçiyor ama yasak."

"Cam filmi yasağı halkı mağdur ediyor en azından uygulanması içi halka birkaç ay süre verseniz..."

"Hayat babamın 500 lira verip cam filmi yaptırdıktan sonra cam filme yasak gelmesi gibi garip :)"

"Cam filmi cezası kaldırılsın yada hafifletilsin"

Aynı zamanda cam filmi yasağının kaldırılmasını isteyen otomobil sahipleri, change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Cam filmi yasağının kaldırılmasını ve belirli standartlarda kullanılmasını talep eden imza kampanyasında şimdiye kadar 67 bin imza toplandı.

Cam filmi yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz belli değli ancak şu anda yasak devam ediyor ve cam filmi olup da söktürmeyen araçlara para cezası uygulanıyor.

Cam filmi

Cam filmi yasaklandı mı?

Cam filmi yasak mı?