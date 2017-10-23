Otomobil sahibi olan vatandaşlardan bazıları aracının camlarına filmi taktırıyor veya camlarının üzerine renkli film tabakaları yerleştiriyor. Ancak bu konuyla ilgili geçtiğimiz gün bir gelişme yaşandı. Peki Cam filmi yasaklandı mı? Cam filmi yasak mı? (2017) İşte detaylar..

CAM FİLMİ YASAKLANDI MI? (2017)

Araç sahibi olan vatandaşlar, estetik amacıyla veya aracın görüntüsünün daha iyi görünmesi için otomobilinin camlarına cam filmi yapıştırıyor veya renkli cam tabakaları kullanıyor. Şeffaf bir malzemeden üretilen cam filminin takıldığı cam, dışarıdan bakıldığında aracın içini göstermiyor.

Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günde yürürlüğe giren bir yönetmelik, tartışmaları ve itirazları da beraberinde getirdi. Peki cam filmi yasaklandı mı? İşte cam filmi konusundaki gelişmeler...

CAM FİLMİ VE RENKLİ CAMA YASAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN YASAKLANDI

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında yer alan araçların emisyon sınırları, bu sınırlara uyulması için belirlenen süreler ile tip onayı ile ilgili uygulama esaslarında bazı değişikliklere gidildi.

TOBFED BAŞKANI SERKAN BAKIRTAŞ: "YASAL GİRİŞİMLERİMİZİ BAŞLATACAĞIZ"

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyetler yaratacağını ileri sürerek, bu konuda yasal girişim başlatacaklarını bildirdi.

Bakırtaş, cam filminin birçok faydası bulunduğunu, pek çok ülkede araçlara cam filmi taktırmanın teşvik edildiğini kaydetti.

Yasağın çözüm olmayacağını kaydeden Bakırtaş, "İlgili bakanlığın 26 Ekim 2016'da yayımlanan yönetmeliğinde serbest bırakılan cam filmi, yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı için bugün itibarıyla iptal edildi. Bu iptal, beraberinde pek çok mağduriyet getirecektir. Sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanın işsiz kalması, tüketicilerin araçlarındaki cam filmi yüzünden ceza ödemesi, insanların ciddi sağlık ve güvenlik problemiyle karşı karşıya kalması bunlardan en önemlisi." ifadelerini kullandı.

Getirilen yasaklamanın işin teknik boyutlarının bilinmemesinden kaynaklandığını savunan Bakırtaş, şu bilgileri verdi:

"Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu camfilmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır." esas alınacağı belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Araçlarda cam filminin kullanımının yasaklanmasının ardından birçok vatandaş, karara tepki gösterdi. Cam filmi yasağının kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya sitelerinden görüşlerini paylaştı. Şimdi birçok vatandaş merakla "cam filmi yasağı kalkacak mı?" diye soruyor.

Cam filmi

Cam filmi yasak mı

Cam filmi yasaklandı mı