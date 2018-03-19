Elazığ’da yaşayan Canlı Ailesi’nin ikiz çocukları Fatma ve Zeliha (13), doğuştan cam kemik hastası (osteogenesis imperfekta). Gazete Habertürk'te yer alan Mustafa Uc imzalı habere göre; Fatma ve Zeliha yürüyemiyor ve bu nedenle evde eğitim görüyor. 7’nci sınıf öğrencisi olan ikizler, resim çizmeyi çok seviyor. İkizlerin en büyük hayali ise dışarı çıkmak, dolaşmak, arkadaşlarıyla oynamak.

Anne Güllüşan Canlı (40), tedavi için dünyanın öbür ucuna bile gidebileceklerini söylerken yetkililerden yardım istedi. Anne Canlı, “çocukların kemikleri, süründüklerinde veya çoraplarını çıkardıklarında kırılabiliyor. Kırıkların iyileşmesi aylarca sürebiliyor. Onlar acı çekiyor, ben de acı çekiyorum. Birbirlerinin acısını içlerinde hissettiklerini söylüyorlar. Çocuklar gezmek, koşmak, oynamak istiyor. Bir tedavisinin olduğuna inanıyorum. Yeter ki çocuklarım iyileşsin. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tedaviyi araştıramıyoruz” dedi.

CAM KEMİK HASTASI İKİZLERİN BİRİNİN KEMİĞİ KIRILINCA DİĞERİ DE HİSSEDİYOR!