Cambuur Leeuwarden - Dordrecht maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur heyecanı devam ediyor. Cambuur Leeuwarden, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Dordrecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dordrecht, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da Cambuur Leeuwarden kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Dordrecht kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Cambuur Leeuwarden son hafta oynanan Telstar Ijmuiden maçında 0-1 kazandı.

Dordrecht, Nec Nijmegen karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.