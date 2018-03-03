Damla Şahin, bundan tam 30 yıl önce, 19 Haziran 1988 günü 1 aylık bebekken kundağa sarılı olarak İzmir’de Alsancak Hocazade Camii avlusuna bırakıldı. Cami görevlisi tarafından bulunarak Alsancak Polis Karakolu’na teslim edilen bebek, daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kontrolden geçirildi. ‘Damla Aksoy’ adı verilen bebek, Karşıyaka Çocuk Yuvası’na yerleştirildi. 20 gün yuvada kaldıktan sonra Ankaralı Şahin Ailesi’ne evlatlık verilen Damla, 16 yaşına geldiğinde kendisini büyüten annesini kaybetti ve teyzesiyle yaşamaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, 9 yıl önce adliyede miras işlemleri için evrakları incelerken evlatlık verildiğini öğrenen Damla, babasından da tüm ayrıntıları öğrendi. Ve kendisini cami avlusuna bırakan ailesini aramaya başladı. İzmir’e giden Şahin, ilk olarak kendisini bulan cami görevlisi ile görüştü. Hastane ve polis kayıtlarını inceledi, çocuk yuvasına gitti, geçmişin kayıtlarına ulaştı. Ancak ailesine ait bir belge ya da ipucu bulamadı.

‘BENİ NEDEN BIRAKTINIZ?’

Evli ve 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Damla Şahin, “Beni evlatlık alan aile bana çok iyi baktı ve büyüttü. Onlara minnettarım. Ama gerçek ailemi merak ediyorum. İzmir’de günlerce aradım, evrakları inceledim ama bir sonuca ulaşamadım. O tarihlerdeki yerel gazeteleri incelediğimde aynı gün o bölgede 2 bebeğin bulunduğunu öğrendim. Diğer bebek erkek. Ailemi bulduğumda tek sorum ‘Beni neden bıraktınız?’ olacak. Hiçbir beklentim yok. Bulduktan sonra eğer onlar beni istemezse, tekrar hayatıma döneceğim” dedi.

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