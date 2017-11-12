Camide pembe tişörtle meme kanserini anlatıyor

Trabzon Akçaabat Sebat Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Halil Aktaş, sıra dışı uygulamalarıyla önce ilçenin sonra Türkiye’nin dikkatini çekti. “Aile dostu” olmaya özen gösteren Aktaş, tüm sağlık ocağını pembe süslemelerle donatıp, “Kanser taramanızı yaptırın” yazılı pembe tişörtlerle köylerde, sağlık ocaklarında ve camilerde, meme ve rahim kanserlerini anlattı. Sağlık merkezinin önüne stantlar kuruldu, vatandaşlarla kısa röportajlar yapılarak aile sağlığı merkezinin katlarındaki televizyonlarda yayınlandı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; pembe tişörtlerle her hafta kurulan semt pazarında farkındalık yaratan Aktaş, “Bu etkinliklerimizden sonra akın akın sağlık ocağına gelerek kanser tarama testleri yaptıran köylüler hizmetimizden çok memnun kaldı” dedi.

Halil Aktaş ve ekibi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkez (KETEM) ile işbirliği yaptı. Köylerdeki vatandaşlar minibüslerle alındı ve kanser taraması için ilçeye götürüldü. Tarama testleri konusunda kampanyalar yapan Aktaş, “Aşılama çalışmalarıyla çocuklarımızı hastalıklardan nasıl korumaya çalışıyorsak, ileri yaştaki ve risk grubundaki nüfuslarımızda kanser tarama çalışmaları yapmalıyız. Vatandaşlarımızı, erken teşhisle tedavi edilebilen meme, kolon ve rahim ağzı gibi kanserlerden korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

8 KADINDAN BİRİ

Yaklaşık 4 bin hastası olduğunu kaydeden Aktaş, doktor hasta ilişkisi içinde değil aile dostu olarak ilişki kurduğunu belirterek şöyle dedi: “Hastalarımın tamamını yakından tanıyorum. Birbirimize saygımızı ve sevgimizi büyüttük. O yüzden kampanyamız daha içten oldu, hızla büyüdü.” Meme, kolon ve rahim ağzı kanserleriyle mücadele eden Aktaş, “İstatistikler her 8 kadından birinin meme kanseri olacağını söylüyor. Aile hekimleri olarak bize en çok koruyucu hekimlikte iş düşüyor. Aile sağlığı merkezlerimizde bile günümüzde kanser taraması yapabiliyoruz. Bakanlığımız bu konuda destekliyor bizleri. Madem her 8 kadından biri kanser olacak, madem biz kayıtlı nüfusumuz için koruyucu hekimlik yapmak istiyoruz bu taramaların sayısını artırmalıyız” dedi.

Akçaabat Sebat Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve hemşirelerinden bir grup, her salı kurulan Akçaabat Pazarı’nda meme, kolon ve rahim ağzı kanserini anlatarak kadınları tarama testlerine davet ediyor. Pembe tişörtleriyle pazarda çok dikkat çektiklerini ve bu etkinlik sayesinde tarama sayılarının her geçen gün arttığını kaydeden Aktaş, “Bir ay içinde ilçedeki tarama testlerinin yüzde 80’ini biz yaptık. Amacımız büyük sayılara ulaşmak değildi. Tarama yaptırma bilincini kazandırmaktı. Tahmin ettiğimizden daha olumlu sonuçlar alındı” diye konuştu.

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