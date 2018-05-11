Camilerin gerdanlıkları 40 yıllık ustadan

Ramazan’a sayılı günler kala camilerin gerdanlıkları Türkiye’nin son mahya ustası Kahraman Yıldız’ın ekibince asıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ramazan ayı öncesinde İstanbulluları, Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde “Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı”, Süleymaniye ve Yeni Valide camilerinde “Oruç Arınmaktır”, Eminönü Yeni Camisi’ne ise “Oruç Tut Sıhhat Bul” yazılı mahyalar karşılıyor.

40 yılı aşkın süredir yaptığı gibi bu yıl da İstanbul’un önemli camilerini mahyalarla donatan Yıldız, halkın çok sevdiği klasik mahyanın yok olmak üzere olduğunu belirterek, elektronik mahyaların giderek yaygınlaştığını kaydetti.

Mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak.

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