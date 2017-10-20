Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'de temelleri atılan Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.
DHA'nın haberine göre, camiye daha önce takılan dünyanın en büyük Alem'inden sonra, Türkiye'de bir camide ilk olarak, iç mekanda ana kubbeyi tutan 4 kemer arasındaki 220 metrelik bir alana, "Fetih Suresi" de yazılacak. Paslanmaz çelik üzerine bilgisayarlı yazıcılar tarafından işlenen sure, hattatların incelemesinin ardından yerine asılacak. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi.
220 METRE BOYUNDA FETİH SÜRESİ TAKILACAK
7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alem'ine sahip olan ve yaklaşık 125 bin metrekare alanda yapımı devam eden Çamlıca camii için hazırlanan "Fetih suresi" hattatların gözetiminde hazırlanarak şantiye alanına getirildi. "Fetih suresi" 220 metrelik alana paslanmaz çelik üzerine bilgisayarlı yazıcılar tarafından işlendi. Şantiyede halen, kütüphane ve otopark bölümünün çatısına serilen "fetih suresi" hattatlar tarafından titizlikle inceleniyor. İncelemenin tamamlanmasının ardından "fetih suresi"nin yazılı olduğu özel kaplamalı metal panel iç mekanda ana kubbeyi taşıyan 4 ana kemerin üzerine 220 metrelik boyundaki sure asılacak.
MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE
Öte yandan Çamlıca Camiinin 6 minaresinin yapımı da tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam yüksekliği 608 metreyi geçiyor. Caminin yüzde 90'lik kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde 300, dışarıda bulunan atölyelerde ise 700 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi.
"CAMİİYİ ÖNÜMÜZDEKİ RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇACAĞIZ"
İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde camiiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yakında dünyanın en büyük fetih süresini de camiideki yerine asacağız" dedi.
BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen, Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımız ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyorö dedi.
- çamlıca cami
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Misafir 18 dakika öncesanki etrafta cami yok yeteri kadar. Cuma ve bayram namazı haricinde hiç bir cami dolmamasına ragmen, oraya bir kutuphane, bir park, kosu alanı vs yapılacagına. Cami yapılıyor. Ey Allahım ya... Allah israfı sevmez bunu da bilin.00
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Misafir 23 dakika önceAllah hem kabul etsin, hem de affetsin tüm insanlığı. Bu arada İstanbul 17 milyonu geçti sanırım. 100 bini çıkartırsak 16 milyon 900, MHP'nin 48. yılı kutlu olsun00
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Misafir 32 dakika önceNormal bir vakit gidip bakın kaç kişi olacak içeride. Camilerde cumalar hariç 5-10 kişi anca var. Bu israfa ne gerek vardı?00