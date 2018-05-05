Çamlıca Camii inşaatında görevli işçiler dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak çevredeki hastanelere başvurdu. Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Üsküdar'da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100'den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öte yandan işçilerin öğle yemeğinde köfte ile pilav yedikleri öğrenildi.

"YEMEKLER DIŞARDAN GELİYOR"

"Dün öğlen yemeğinden zehirlendim" diyen bir işçi, "100'e yakın kişi buradayız. Akşam ambulansla hastaneye getirdiler, bazıları da kendi imkanlarıyla geldiler. Yemekler dışardan geliyor" şeklinde konuştu. Zehirlendiği öğrenilen bir başka işçi ise "Yemekten sonra bir halsizlik oldu, ishal durumu oldu. Hastaneye geldik, şimdi çok iyiyiz, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER