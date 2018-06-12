Rize'nin İkizdere ilçesinin çam ormanlarıyla kaplı 200 haneli Çamlık köyünde yaşayanlar, köylerinin doğal yapısını korumak için mücadele ederek, ahşap yapı geleneğini yaşatıyor.

DHA'nın haberine göre köyde yıllar önce alınan kararla beton ev yapmak yasaklanırken, var olan birkaç beton yapı da ahşapla kaplandı. Yıllardır uygulanan beton ev yapma yasağı ile köydeki tüm evler, ahşap ve tek katlı olarak inşa edildi. Bodrum üzeri 1 kat olarak inşa edilen evlerin üst katları yamaca yaslanıyor. Düzgün yontu taş ve ahşap malzeme kullanılarak, inşa edilen evler, örgü sistemi olarak genelde ahşap arası taş dolgu sistemiyle yapılıyor. 500 yıllık tarihi ahşap evlerin de bulunduğu köyde yaşayanların kurala uyması sonucu ortaya çıkan doğal güzellik ise görenleri hayran bırakıyor.

'AHŞAP EV SAĞLIKLIDIR'

'Ahşap yapı kuralı'na uymakta kararlı olduklarını söyleyen köylüler, sağlıklı yaşamlarını bu evlere borçlu olduklarını belirtiyor. Köy sakinlerinden Emriye Demirci, "Beton ev istemiyoruz, yaptırmıyoruz. Atalarımız bu şekilde evleri kurdu, böyle gidecek. Gelecek nesil başka isteyebilir; ama biz ahşap evden vazgeçmeyeceğiz. Biz devamlı bu köyde yaşıyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Beton evde uyuduğunuzda sabah kalkamazsın; ama burası öyle değil. Ahşap ev sağlıklıdır" diye konuştu.

Ahşap evlerde yaşamaktan büyük keyif aldıklarını belirten Zeki Çelik de "Ahşap evlerde rutubet, nem yok. Burada 2 saat uyku, şehirdeki 8 saatte bedel" dedi.

Köylerinin doğal güzelliğini korumakta kararlı olduklarını belirten Celal Demirci, "Bu köyde yaşamak çok güzel. Bütün evler ahşap. Köyde beton ev yaptırılmıyor. Gelenler 'Siz burada yaşlanmazsınız' diyorlar. Biz de keyifle bu köyde yaşıyoruz" diye konuştu.

Çamlık köyünün muhtarı Mansur Şanda ise köyde beton ev yapmanın yasak olduğunu kaydederek, yıllardır bu kuralın uygulandığını söyledi. Şanda, "Köyümüzde evler ahşap. Beton ev yapmak yasak. Köyümüzün doğal yapısını ahşap ev geleneği ile korumaya devam edeceğiz. Kimseye beton ev yaptırmayacağız" dedi.

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