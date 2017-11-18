Campbell’ın tahtının yeni adayı Duckie Thot

O gece cellat rolündeki Naomi Campbell, Alice’i canlandıran Duckie Thot’un canına okuyabilirdi. Belki de yarattığı siyahi güzellik kültüne o konacak, tahtını kaybedecek diye endişeleniyordu. Röportaj yapacağımız gün gazetecileri o kadar bekletmesi de, gala yemeğine geç gelmesi de hâlâ tahtın tek sahibi olduğunu gösterme çabasıydı belki. Gecenin tek assolistiydi yani... HT Cumartesi'nden Aysun Öz'ün röportajı...

Geçen hafta Pirelli takviminin “Alice Harikalar Diyarı’nda” konseptli 45. sayısının lansmanında New York’ta üç kez karşılaştığım Naomi ile ilgili kısa gözlemim bu. Şunu anladım ki insanın rengi siyah da olsa beyaz da, paylaşmak istemiyorsan aynı derecede ‘cellat’sın. Daha 18’inde kocaman tabuları yıkıp bir dergiye kapak olan ilk siyahi kız için, 47 yaşında bile ardından gelenlere el uzatmak pek kolay değilmiş. Gördüğünüz gibi ne kadar eşitiz. Pirelli de bu yıl takvimini, ırkçılığa dikkat çekmek için Afrika kökenli yıldızlara ayırarak eşitliğin altını çizdi. İyi de etti ama nereden bilecekler, esas ayrımcılık aslında Naomi’den geldi. Basın toplantısında ve gala yemeğinde takvimin diğer siyahi yıldızlarıyla sahneye çıkmamak için büyük çaba sarf etti. ‘Eski dostu’, rap yıldızı Diddy ve Kanlı Elmas filminden hatırlayacağımız aktör Djimon Hounsou ile boy gösterdi. Genç, ‘stajyer’ ünlülere hiç yüz vermedi. Bu masalda galiba ‘cellat’ korku içindeydi.

Djimon Hounsou, gala gününün sabahı yaptığımız sohbette Campbell’dan daha kucaklayıcıydı: “Bu takvim ve benzer projeler, toplumdaki birleşmeyi hissetmek için harika bir fırsat sunuyor. Çoğu zaman azınlıkların unutulduğunu düşünüyorum. Siyah ve beyaz tüm renklerden insanın, kadınların ve erkeklerin bir arada olması için bütünleştiren mükemmel bir araç.” Ancak devamında bu konuda pek de iyimser olmadığı anlaşıldı. “Batı dünyasında yaşamak, özellikle Afrikalıysanız ten renginizden dolayı çok zor” dedi. “Siyahilerin toplumla, iş dünyasıyla bütünleşmediğini görüyorsunuz.

Dünyadaki en zengin ülkede olmak ve yine de bütünleşmeyi görememek hiddetlenmenize sebep olabiliyor.” Bu konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyordu ama kendini de tutamıyordu. Özellikle tarihin Batı tarafından değiştirildiğini düşündüğü için doluydu. Eğitim Afrika’da başlamıştı, ilk üniversite Afrika’da kurulmuştu. Avrupa’daki ilk üniversite Afrikalılar tarafından inşa edilmişti. Ama Kara Kıta’nın şimdiki yaralı halini düşündükçe derin bir sızı hissediyordu...

Takvimin niye siyahilerle çekildiğini, insanların neler yaşadığını, içlerindeki hiddeti en iyi o anlattı. Zira takvimin fotoğrafçısı, asıl karakteri Tim Walker bile bu sorulara cevap vermekten kaçındı. Onun muradı, nasıl da farklı bir Alice Harikalar Diyarı’nda yarattığını anlatmaktı. Yine de onun gözleriyle bakan takvimin alttan alta vermek istediği eşitlik mesajı, dünyaya iyi gelebilir.

Peki ya Naomi? O neler söylüyor? Buyurun bakalım...

‘SİZ DE KAFANIZIN KESİLMESİNİ İSTEMEZSİNİZ’

Bu takvimde büründüğünüz ‘cellat’ rolüyle kesinlikle sıkı bir bağınız var...

Evet, otoriter biri olduğum için bana uyuyor. Yani ben otoriter biriyim ve siz de kafanızın kesilmesini istemezsiniz! Bu yüzden rol çok başarılı. (Kahkahalar...) Bu rolü kardeşimle (rap yıldızı Diddy) birlikte oynama fırsatı yakaladım, suç ortağım da olunca çok eğlenceli oldu.

Bu takvimle ne tür bir mesaj veriyorsunuz?

Yaptığımız işteki çeşitlilik mesajı umut verici. İnsanların eskiden korktukları şeyler için adım atacaklarını düşünüyorum. Dünyada gerçekten yeni bir dönemin başlayacağını ve farklı hikâyelerin çıkacağını hissediyorum. 2018, eskiden şansı yakalayamamış pek çok kişi için büyük bir dönüşüm olacak.

16 yaşında ilk çekiminizi yapmanızın üzerinden 31 yıl geçti, dediğiniz gibi zaman değişti. O zamanlar takvimde çıplak fotoğraflar vardı ve bu çok sanatsal görülürdü. Ama zaman değişti, mesaj değişti. Giysiler üzerinizdeyken de seksi olunabileceğini ifade ediyor gibi. Sizce?

Seksi olmak için soyunmanıza gerek yok. Seksapel insanın içinden gelen bir şey. İnsanlar gidip çabucak giysilerini çıkardığında onlara bakıyorum ve bu bana biraz bayağı geliyor. Ben çok kadınsıyım ve bir kadının şık ve zarif olması gerektiğini düşünüyorum. Kıyafetleri giymeyi bilmek, kıyafetlerin seni giymesine izin vermemek de çok önemli. Pirelli’nin ayrımcılık yapmama nedeni de bu bence. Çünkü bir lastik markası... Herkes araçları için lastik kullanıyor. Takvimde çok çeşitli spor dallarından, Serena Williams ve Amy Schumer gibi güçlü kadınların yer aldığı dünya gündeminden mesajlar kullanıldı. Her zaman dünyada olan biten hakkında güçlü bir mesaj verdiler. Şimdi de bu takvimde, Alice Harikalar Diyarı’nda ile günümüzde olan biteni yansıtıyorlar.

‘MİRASIMIN BİR PARÇASI’

Takvimdeki pozlarınız unutulmayacak, ama insanların sizi daha çok neyle hatırlamasını isterdiniz?

Bu işte 31 yıl geçirdim. Büyük memnuniyet ve minnettarlık duyuyorum. Hâlâ harika çalışmalarda yer alıyorum, çalışmayı seviyorum ve bu işin yaratıcılık yönü beni çok heyecanlandırıyor. İşimin bir parçası da bırakacağım mirasla bir kapıyı açacak, her milletten kadına yardım edecek olmak. Sadece siyahi kadınlardan bahsetmiyorum. Hintli, Sri Lankalı, Çinli, Ortadoğulu kadınlardan bahsediyorum. Dolayısıyla mirasımın bir parçası olarak bunu bırakabileceğimi umuyorum. Başka parçaları içinse henüz bir yanıtım yok.

Bu yıl takvimin bir mesajı da şuydu: Her kızın kendine ait bir hayali olabilmeli. Peki ama dünyada kızların hayalleri ne sıklıkla gerçekleşir?

Sosyal medya sayesinde pek çok genç kızın hayalleri gerçekleşiyor. Herkes telefonunu eline alıp bir kayıt yapabilir, sanatlarını icra edebildiklerini gösterebilir. Sosyal medya bunu gösterebilmelerine yardımcı olan bir araç ve bence bu harika. Pek çok kişinin hayallerinin bu sayede gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu takvimin de “Aman Tanrım, bunun gibi bir şey yapabilirim” veya “Bundan ilham alabilirim” diye çok sayıda kişiye umut vereceğini düşünüyorum. Bunun akıllarda güçlü bir iz bırakacağını ve insanlara ilham vereceğini hissediyorum.

Takvimin başrolü Alice: Duckie Thot

Barbie bebek sanki. Kalemle çizilmiş gibi. Naomi’nin tahtının vârisi. Alice’i canlandıran Duckie Thot, bu takvimde yer alarak gerçek hayatta da bir Alice olduğunu söylüyor. “Sanırım bu deneyim hayatımı değiştirdi. Bu benim hayalimdeki iş” diyor. “Buradan sonra nereye giderim, bir sonraki harikalar diyarım neresi olur bilemiyorum. İstediğim her şeyi elde edebileceğimi, kim istersem onu olabileceğimi bilmek, Alice’i canlandırmak ve bu kadroyla çalışmak ufkumu açtı.”