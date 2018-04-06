Can Bonomo, önceki gün sevgilisi Öykü Karayel’le birlikte Bebek’te kahvaltı yapmaya giderken görüntülendi.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de evleneceklerine dair çıkan haberleri yalanladı. Ünlü şarkıcı, “Haziran ayında evleniyoruz, tarih belli ama size söylemem. Düğün yeri henüz belli değil” dedi.