İzmir'den İstanbul'a dönen çift uçakta uyuya kalmış, o anlar yolcular tarafından fotoğraflanmış ve haber sitelerinde yayınlamıştı.



Bonomo, Twitter hesabından o fotoğraflara böyle isyan etti:

"Uyuyan insanların fotoğrafını çekip internete koymak mahremiyete tecavüz etmek artık. Saygı duymuyorsun, bir söz hakkın var sanıyorsun onu anladık da. Tecavüz sert. İnsanın umudu kırılıyor. Biz gözümüz açık uyuyalım o vakit. Sen o vicdanla mışıl mışıl. İroniye bak."



