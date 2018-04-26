Cadde'nin haberine göre, mağazaları turlayıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Can Bonomo, daha sonra bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.

Yaz aylarında herhangi bir tatil planının olmadığını belirten şarkıcı, "Bu yaz konser takvimimiz biraz yoğun. Öykü ile henüz bir tatil planı yapmadık, ilişkimiz de gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda” dedi.