Ünlü çift, Aya Yorgi Koyu'nda 300 davetlinin katılacağı düğün tarihini, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

TEMMUZ'A KALDI

Oyuncu Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun 14 Temmuz'da dillere destan bir düğünle evlenecekleri öğrenildi. Düğüne ünlü isimlerin katılması beklenirken, akşam yemeğinin ardından mekanda after parti verileceği iddia edildi. Sabah saat 04.00'e kadar sürecek partide ayrıca Can Bonomo için bir sahne kurulacağı ve damat olarak şarkı söyleyeceği ileri sürüldü. (Yeni asır)