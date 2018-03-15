HT Magazin'de yer alan habere göre, film ekibi, ön hazırlıkları yaklaşık 1 yıl süren film için 10 hafta boyunca çekim yaptı.



Eskişehir’e kurulan platoda bir kasaba inşa edilirken,filmin hikâyesi gereği Bilecik Zemzemiye Köyü’nün bir bölümü Suriye’de bir Türkmen köyüne dönüştürüldü.

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