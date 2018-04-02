HT Magazin'de yer alan habere göre, film, sınırın ardında canını ortaya koyan Türk askerlerinin hikâyesi üzerinden bir insanlık savaşını konu ediniyor.



Özçivit ve Bürsin’in Türk ordusuna karşı kurulan büyük tuzağı ortaya çıkaran 2 yüzbaşıyı canlandırdığı filmde Yalova, savaşın ortasında ideallerine sıkı sıkı sarılan ve imkânsızlıklar içinde çalışan bir hemşireye can veriyor.

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