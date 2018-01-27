İki yıl önce dizi setinde birbirlerine bardak fırlattıkları için Selen Soyder’le mahkemelik olan Can Yaman, önceki gece gittiği mekânda, masasında kadeh kıran kadınla karakolluk oldu.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, asıl mesleği avukatlık olan Can Yaman’ın başı dertten kurtulmuyor! ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisinin setinde partneri Selen Soyder’le birbirlerine bardak fırlatınca konu yargıya taşınmıştı. Yaman iki yıl aradan sonra bu kez kadeh yüzünden karakolluk oldu.

Oyuncu, yeni ayrıldığı sevgilisi Bestemsu Özdemir’in Çağatay Ulusoy’la yakınlaştığı haberlerinin çıktığı günün akşamı Bebek'te bir mekana gitti.

"KADINLARA SAYGISI YOK"

Tek başına efkâr dağıtan Yaman’ın yan masasında eğlenen üç kadından biri, elindeki kadehi oyuncunun masasına vurup kırdı. Eli kesilen kadın, Yaman’ın kendisini darp ettiğini iddia edince görevliler polis çağırdı. Karakolda biten gecede ünlü oyuncu, kadından ve arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Genç kadın darp raporu için hastaneye götürülürken, “Kadınlara hiç saygısı yok, utanmaz” diyerek Yaman’a tepki gösterdi.

Yaman’ın davacı olduğu genç kadın böyle görüntülendi.

Can Yaman