Çanakkale seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Çanakkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.63 olarak belirlenirken, saat 21:17 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 92.7 duyruldu. Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 143.633 oyla yüzde 43.04 - Recep Tayyip Erdoğan: 142.165 oyla yüzde 42.60 - Meral Akşener: 40.147 oyla yüzde 12.03 - Selahattin Demirtaş: 5.427 oyla yüzde 1.63 - Temel Karamollaoğlu: 1.435 oyla yüzde 0.43 - Doğu Perinçek: 896 oyla yüzde 0.27



Çanakkale 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 143.633 oyla yüzde 43.04Recep Tayyip Erdoğan: 142.165 oyla yüzde 42.60Meral Akşener: 40.147 oyla yüzde 12.03Selahattin Demirtaş: 5.427 oyla yüzde 1.63Temel Karamollaoğlu: 1.435 oyla yüzde 0.43Doğu Perinçek: 896 oyla yüzde 0.27

Milletvekili genel seçime yüzde 90.87 oranında katılımın sağlandığı Çanakkale il genelinde sandıklar saat 21:17 itibarıyla yüzde 90.7 oranında açıldı. 2018 Çanakkale milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 166.794 oyla yüzde 51.29 - Cumhur İttifakı: 145.230 oyla yüzde 44.66 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Çanakkale milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 122.480 oyla yüzde 37.66 - CHP: 108.727 oyla yüzde 33.43 - İYİ Parti: 55.435 oyla yüzde 17.05 - MHP: 22.750 oyla yüzde 7.00 - HDP: 9.884 oyla yüzde 3.04 - SP: 2.632 oyla yüzde 0.81 oy aldı.



Saat 21:17 itibarıyla 2018 Çanakkale milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 166.794 oyla yüzde 51.29Cumhur İttifakı: 145.230 oyla yüzde 44.66AK Parti: 122.480 oyla yüzde 37.66CHP: 108.727 oyla yüzde 33.43İYİ Parti: 55.435 oyla yüzde 17.05MHP: 22.750 oyla yüzde 7.00HDP: 9.884 oyla yüzde 3.04SP: 2.632 oyla yüzde 0.8116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…