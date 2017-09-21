Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın

Alınan bilgiye göre, Atikhisar Caddesi'ndeki Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu