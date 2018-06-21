Çanakkale AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulunun 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanması ile kesinlik kazandı. AK Parti Çanakkale milletvekili aday sıralaması da netlik kazandı. İşte Çanakkale 2018 AK Parti milletvekili adayları
ÇANAKKALE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
1
|
BÜLENT
|
TURAN
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
AVUKAT
|
2
|
JÜLİDE
|
İSKENDEROĞLU
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
SERBEST/ÖZEL
|
3
|
FURKAN
|
SEZER
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
SERBEST/ÖZEL
|
4
|
FIRAT
|
AKGÜN
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
MÜHENDİS / MİMAR
AK Partili Turan: “Çanakkale’ye en çok AK Parti yakışır”
Çanakkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından, kordon boyunda 10 bin kişilik iftar yemeği düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale’ye en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok bu boğaza, Çanakkale’ye yakışır. İşimizi yapacağız, yolumuza bakacağız" dedi.
İftar programına, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ile partililer ve çok sayıda kişi katıldı.
İftar yemeğinin sonunda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Çanakkale’ye en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok bu boğaza, Çanakkale’ye yakışır. İşimizi yapacağız, yolumuza bakacağız" dedi.
Konuşmasına, “100 yıl önce şu karşı ki tepelerde tek bayrak, tek devlet, tek millet için can veren on beşlilerin arkadaşları hoş geldiniz şeref verdiniz" diye başlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Tarihin tahtına kök salmış kutlu şehrin hemşehrileri hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün binlerce Çanakkalelilerle beraber, kardeşlerimizle beraber aynı sofra da aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Hazreti Peygamberimizin çok farklı bir ifadesi var, 'En kötü sofra zenginlerin çağrılıp, garibanların unutulduğu sofra der. Az önce adaylarımızla beraber sofraları gezdik, zengin burada, fakir burada, yaşlı burada, genç burada, kadın burada erkek burada. On bine yakın Çanakkaleli burada hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tüm Türkiye’miz de benzer sofralar olsun istiyoruz. Doğusun da batısın da kuzeyin de güneyin de Çanakkale’nin huzuru olsun istiyoruz. Bu sofralar kurulabilsin istiyoruz. Coğrafyamız da kan akmasın, kavga olmasın, problem olmasın istiyoruz. O yüzden 16 yıldan bu yana Türkiye’nin ayağa kalkması için, dış politika da, eğitim de, sağlık da, ulaşım da, tarih de, turizm de, her alan da güçlü olmak için büyük hedeflerle yürüyoruz” şeklinde konuştu.
Turan konuşmasının devamında, son birkaç yılda Çanakkale’nin her tarafının ayağa kalktığını ifade ederek, “Daha birkaç gün önce Küçükkuyu- Midilli hattı, çıkın yukarıya Ayvacık kuruvaziyer limanı, geçin Lapseki’ye yat limanı, geçin karşıya Gelibolu’da feribot limanıyla denizcilikte iddiamızı ortaya koyduk. Tarihiyle şehitliğimiz de Alan Başkanlığımız A’dan Z’ye tüm şehitliği ayağa kaldırdı. 300 binler de olan ziyaretçimiz. 3 milyonları buldu. Ama bu sene 2018 Troya Yılı adıyla beraber, malum Troya’nın olduğu bölge de tüm bölgemiz ayağa kalksın istiyoruz. Şehitliğimiz de olduğu gibi Troya bölgesinde ki köylerimiz, ilçelerimiz ayağa kalksın istiyoruz. İnin aşağıya Ezine’de Tarım Gıda Sanayi İhtisas Bölgesiyle beraber Ayvacık’ın, Bayramiç’in ve tabi ki Ezine ve Çanakkale’nin tarımı ayağa kalkmasını istiyoruz. 8 bin kişinin çalışacağı, devasa tesislerin olacağı, tarımla ilgili, zeytinle ilgili yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çanakkale’mizin her yerinde hatıramız olsun istiyoruz. Okullar, hastaneler, tüneller, yollar hepsine şahitsiniz. Daha dün Türkiye’nin en büyük gençlik kampımızın temelini bakanımızla beraber attık. Bugün okul temeli attık. Yarın Gökçeada’dayız, öbür gün Biga’dayız, Çan’dayız. Her gün hatıralarımızı canlı tutmaya çalışıyoruz. Bir sevdamız var seçilmekten korkmuyoruz. Kaybetmekten korkmuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Çanakkale vefalıdır. Çanakkale kimin iş yaptığını kimin polemik yaptığını kimin icraat yaptığını kimin laf ürettiğini iyi bilir. En çok AK Parti Çanakkale’ye yakışır. Çanakkale AK Parti’ye yakışır diyoruz. Şu şehitler diyarında kaldığımız yerden yola devam etmek istiyoruz. Tek kadın seçilecek sırada ki adayımız Jülide Hanımla beraber oylarımızı arttırarak Ankara’ya gidelim, daha güçlü olalım istiyoruz. Bu bölgenin dönüşüme, değişime ihtiyacı var. Nasıl ki yıllardan berri Ankara’nın değil Çanakkale’nin vekiliyiz demişsek, her fırsatta her imkan da düğün de bayram da kongre de buralarda olmuşsak, aynı huzurla aynı mutlulukla yola devam etmek istiyoruz. Emeklimize sözümüz vardı tuttuk. Taşerona vardı tuttuk. Genç tarımcılara vardı tuttuk. Kime ne sözümüz varsa baş tacı diyoruz. O yüzden bu iftar vesilesiyle tekrar sizinle paylaştık ki bu millete olan hizmet aşkımızdan asla geri adım atmayacağız. İlk defa söylüyorum aramızda Yeniceliler vardı yeni dönem de Yenice’ye doğalgaz, Gümüşçay’a doğalgazla beraber, yeni iddialarımızı ortaya koyuyoruz inşallah. Göreceksiniz Çanakkale’nin her köyü, her ilçesi bu dönüşümden nasibini alacak. Çanakkale’nin her mahallesi bu dönüşümden nasibini alacak. Bizi kıskananlara rağmen. Kıskananlar çatlasın diyoruz ve yola devam ediyoruz. Engellemek isteyenler, iftar yapamazsın diyenler, burada olmaz diyenler görün ki bu iftar, kazasız belasız bitti. İnşallah bir tek çöp kalmadan yine bitecek. Çünkü biz bu ülkeye hizmetten başka hiçbir derdi olmayan, dünyaya bakarken sonrası var diyen insanlarız” dedi.
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